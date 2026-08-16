Dos detenidos en Valladolid por intentar forzar una furgoneta para robar y darse uno de ellos a la fuga

La segunda furgoneta localizada en la intervención, con un golpe en el lateral y la ventana del conductor abierta hasta la mitad - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en vehículo por intentar forzar una furgoneta estacionada y darse a la fuga, según han señalado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 03.00 horas del viernes 14 de agosto, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de un ciudadano que observaba a dos individuos mientras forzaban la parte trasera de una furgoneta estacionada en la calle Bailarín Vicente Escudero.

A la llegada de la dotación policial, los agentes comprobaron que la furgoneta presentaba claros signos de forzamiento en la parte posterior, consistentes en apalancamientos con un objeto metálico, el faldón trasero desprendido y marcas en la parte superior de las puertas.

En el interior del vehículo se apreciaban útiles de obra, sin que los autores hubieran logrado acceder al interior y, junto a la furgoneta, en el suelo, se localizó un fragmento de muleta de aluminio con taco de goma.

Asimismo, durante la inspección de la zona, los agentes localizaron en una calle aledaña otra furgoneta que presentaba un golpe en el lateral izquierdo y la ventana del conductor abierta hasta la mitad.

El requirente aportó una descripción detallada de los dos individuos e indicó que habían abandonado el lugar, por lo que los agentes iniciaron la búsqueda y localizaron a ambos en la plaza Cruz Verde. Uno de ellos intentó huir, pero fue interceptado.

Junto a los varones, se halló un hierro de grandes dimensiones con signos de haber sido utilizado como palanca, un madero con marcas de aplastamiento y restos de pintura blanca, así como una muleta incompleta, a la que le faltaba la parte inferior.

Los agentes también revisaron el trayecto seguido por el individuo que trató de huir y localizaron en el suelo una baliza V16 con su caja y una linterna, mientras que al otro varón se le intervinieron unas gafas de sol y otra linterna.

Ante los hechos descritos y los indicios localizados, se determinó que los individuos habrían forzado la furgoneta sin lograrla abrir totalmente, por lo que los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Ambos varones fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y, tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su libertad.