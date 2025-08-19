Dos detenidos en Valladolid por intentar vender a su dueño un reloj previamente sustraído

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos individuos que intentaron vender a un hombre un reloj que previamente le habían sustraído, valorado en 700 euros.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del pasado 15 de agosto en la calle Juan de Juni, cuando un ciudadano avisó a la Policía de que había concertado una cita con dos individuos que pretendían venderle un reloj que le habían hurtado días atrás en su domicilio.

Según el relato del denunciante, el día 6 de agosto recibió en su vivienda a dos mujeres, una de ellas conocida, quienes permanecieron en el interior durante un breve periodo de tiempo. Al día siguiente, la víctima constató la desaparición de tres relojes que se encontraban en su habitación, entre ellos un modelo auténtico de edición limitada valorado en más de 700 euros en portales de compraventa de segunda mano.

Posteriormente, un varón contactó con la víctima a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y le envió una captura de una publicación en una plataforma de compraventa donde se ofrecía un reloj idéntico por 150 euros. Tras confirmar que se trataba del suyo, el varón le propuso adquirirlo y revendérselo por el mismo precio, a lo que la víctima accedió.

El encuentro para la transacción fue fijado en las inmediaciones de la calle Juan de Juni donde los agentes de Policía Nacional desplegados observaron cómo dos individuos llegaban en un vehículo y se reunían con el perjudicado. Tras verificar que el reloj presentaba una característica única, se confirmó su autenticidad como propiedad del denunciante.

En ese momento, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de receptación. El reloj fue intervenido. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.