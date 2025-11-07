Dos detenidos en Valladolid por el intento de atraco con pistola en un establecimiento de la calle Torrecilla

Arma intervenida a uno de los dos detenidos y empleada en el intento de atraco. - SUB. GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos individuos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación por su relación con un atraco cometido el día 19 de octubre en un establecimiento de en la calle Torrecilla de la capital vallisoletana.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de octubre, cuando a las 16:00 horas un individuo, con el rostro parcialmente cubierto con gafas de sol y una visera, entró en el establecimiento armado una pistola con la que amenazó de muerte a la empleada, a la que exigió el dinero disponible.

Ante la negativa de la mujer a entregar el dinero, el sujeto llegó a abrir un cajón del mostrador del que no sustrajo finalmente nada, momentoque aprovechóla empleada para pulsar la alarma de atraco, circunstancia de la que se percató el atracador, quien, ante el inminente acceso de un cliente al establecimiento, abandonó el local.

La investigación, realizada por la Unidad de Delincuencia Violenta y Especializada, permitió conocer la ruta de huida del asaltante a quién se pudo relacionar con un segundo individuo que lo acompañaba tanto antes como inmediatamente después del hecho.

Las labores de vigilancia sobre el entorno de los sospechosos permitieron detener a ambos. El primero, al que le constan diez antecedentes en su mayoría por delitos contra el patrimonio fue detenido en la noche del día 6 de noviembre cuando salía de su domicilio.

Posteriormente, se efectuó un registro en su domicilio donde fue hallada el arma utilizada para el atraco, una pistola real del calibre 7'65 mm que se encontraba municionada.

También se intervinieron las prendas que portaba en el momento de cometer el hecho. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, fue detenido un segundo varón al que también le constan antecedentes policiales.