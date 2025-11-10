Dos detenidos en Valladolid por pelearse tras lo que uno perdió parte de la oreja que fue hallada por un policía

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos en Valladolid capital acusados de ser los presuntos responsables de un delito de lesiones graves por agresiones mutuas como un mordisco por el que uno de ellos perdió un trozo de la oreja izquierda que se le pudo reimplantar en el hospital tras ser encontrado en el suelo por un agente.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo, 9 de noviembre, cuando a las 2.00 horas una dotación de la Policía Nacional y otra de Policía Municipal fueron comisionadas por la sala conjunta para acudir a la calle Carmelo donde se estaba produciendo una pelea entre dos hombres.

Al llegar al lugar de los hechos los agentes comprobaron que dos individuos estaban enzarzados en un "violento enfrentamiento" pegándose en el suelo. Los policías procedieron a separar a los dos hombres y uno de ellos se mostró fuera de sí y con una actitud "muy violenta" tras lo que llegó a golpear a los agentes.

Por su parte, el otro hombre aprovechó ese momento para salir corriendo en un intento de eludir a los policías, si bien dos agentes consiguieron alcanzarle a la carrera. Los agentes observaron entonces que este varón presentaba un corte profundo en la ceja por el que sangraba de forma abundante mientras que al otro le faltaba un trozo de la oreja izquierda debido a una mordedura, con un sangrado copioso.

Los policías solicitaron el traslado de los dos hombres a dependencias sanitarias, y uno de ellos fue derivado al Hospital Universitario Río Hortega y el otro al Hospital Clínico Universitario, donde fueron atendidos de las heridas que presentaban.

Según han relatado las mismas fuentes policiales, uno de los policías localizó en el suelo el trozo de oreja y lo trasladó rápidamente en el vehículo policial al Hospital Clínico cuyos médicos reimplantaron en una intervención de urgencia.

Una vez atendidos ambos hombres de sus heridas, se les comunicó su detención por un delito de lesiones graves, tras lo que uno quedó bajo custodia policial en el hospital y el otro fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias, donde se ha dado continuidad a las diligencias policiales, para ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial.

Las mismas fuentes han precisado que ninguno de los dos detenidos han colaborado con los policías para facilitar su identidad o indicar el motivo de la pelea. El detenido que había quedado ingresado ha sido dado de alta y trasladado a dependencias policiales donde se ha continuado con las gestiones de investigación. Ambos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.