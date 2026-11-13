Dos detenidos vinculados a un robo de 450 metros de cable de cobre en Las Merindades (Burgos)

Robo de cobre en una arqueta. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a dos personas de 43 y 47 años como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza de 450 metros de cable de cobre del alumbrado urbano en una localidad de la comarca burgalesa de Las Merindades.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre cuando, de madrugada, la Central de Servicios de la Guardia Civil de Burgos recibió la llamada telefónica de un particular que alertaba de la presencia de dos encapuchados que merodeaban por una urbanización en actitud sospechosa.

Tras el aviso, una patrulla acudió al lugar y, después de recorrer varias calles, localizó a dos personas cuyas características coincidían con los datos facilitados. Aunque los agentes les dejaron marchar tras entrevistarse con ellas al parecerles coherente su versión, las identificaron debidamente y permanecieron en las inmediaciones recabando indicios.

Al día siguiente se denunció la sustracción de 450 metros de cableado en dos calles próximas, mientras que la Policía Local del municipio afectado aportó unas herramientas de corte y palanca halladas escondidas en el paraje y recuperó 300 metros de cable cortado que los autores no pudieron llevarse.

La investigación posterior permitió averiguar que múltiples arquetas del suministro eléctrico fueron forzadas y vincular a los dos sospechosos identificados esa noche con los hechos.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material intervenido, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo (Burgos).