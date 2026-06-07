Los dos fallecidos en Pinilla del Campo (Soria) tenían 18 y 19 años y los tres heridos, entre 16 y 23

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

SORIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos fallecidos en el accidente ocurrido este sábado en la localidad soriana de Pinilla del Campo eran dos jóvenes residentes en Soria capital y de 18 y 19 años, este último el conductor; mientras que los tres heridos, trasladados todos al hospital Santa Bárbara de la ciudad soriana, son dos menores de 16 años y otro joven de 23, vecino de Garray (Soria).

Una vez realizada la identificación de las víctimas, la Subdelegación del Gobierno en Soria ha facilitado la información definitiva disponible a los medios de comunicación.

El siniestro vial se produjo a las 1.00 horas de este sábado, 6 de junio, en el punto kilométrico 14,520 de la carretera SO-P-2003, que une la N-122 y la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla del Campo, dentro de este último término municipal.

El accidente consistió en la salida de vía de un turismo por el margen derecho, con choque posterior contra un elemento rígido artificial, en concreto un muro, y vuelco del vehículo.

Como consecuencia del siniestro fallecieron dos jóvenes: el conductor, de 19 años y vecino de Soria, y otro ocupante del vehículo, de 18 años y también vecino de la ciudad.

Otros tres varones resultaron heridos graves. Se trata de un joven de 23 años, vecino de Garray, y otros dos de 16 años, ambos vecinos de Soria capital.

Los tres heridos graves fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria, mientras que las causas del accidente están pendientes de investigación por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil.