Dos heridas tras el vuelco de un turismo en la N-620 en Carpio de Azaba

CARPIO DE AZABA (SALAMANCA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos mujeres han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado a primera hora de la mañana de este jueves, 4 de junio, en la N-620 a la altura del término salmantino de Carpio de Azaba.

Según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, el accidente ha ocurrido a las 07.53 horas en la N-620, en un tramo paralelo al punto kilométrico 337 de la A-62 en Carpio de Azaba donde ha volcado un turismo. Los alertantes informaron de que dos mujeres han resultado heridas y estaban atrapadas en el interior del vehículo.

El 112 pasó el aviso a Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil. Los bomberos confirmaron que el accidente se había producido en la citada la N-620 en Carpio de Azaba.