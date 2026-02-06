Dos heridos en un accidente entre dos turismos en Garcillán (Segovia)

SEGOVIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 41 y 43 años han resultado heridos en un accidente entre dos turismos en el kilómetro 12 de la CL-605, a la altura de la localidad segoviana de Garcillán, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 17.19 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso.

El 112 ha trasladado aviso a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias soporte vital básico que han trasladado a los dos al Complejo Asistencial de Segovia.