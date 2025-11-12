Dos heridos en un accidente entre dos turismos en Villalón de Campos (Valladolid)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en un accidente de dos turismos que se ha registrado en el kilómetro 24 de la carretera VA-905, en Villalón de Campos (Valladolid), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 15.48 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y comunicaban que había dos heridos.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB) y un helicóptero medicalizado (HEMS).

En el lugar han actuado los servicios sanitarios para atender a un varón de 49 años que ha sido posteriormente trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega.

El segundo herido, otro varón del que aún no constan datos aún, ha sido trasladado en ambulancia al mismo centro hospitalario.