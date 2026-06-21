Dos heridos atendidos tras una colisión múltiple con cuatro turismos implicados en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos y han precisado asistencia sanitaria tras una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro turismos en el kilómetro 4 de la N-610A, en Palencia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 1.56 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió el aviso del accidente.

El 112 dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, los servicios sanitarios han atendido en el lugar a dos varones heridos, si bien no ha sido necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro hospitalario.