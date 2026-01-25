Dos heridos tras caerles una mampara a causa del viento en la calle de San Benito de Valladolid

Archivo - Entrada de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 81 años y una mujer de 59 han resultado heridos tras caerles encima una mampara a causa del viento en la calle San Benito de Valladolid, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.51 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una solicitud de asistencia sanitaria para atender a una persona herida como consecuencia del impacto de la estructura desplazada por el aire.

La sala de operaciones ha informado del incidente a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado de forma inmediata una UVI móvil.

El personal sanitario ha atendido finalmente en el lugar a un varón de 81 años y a una mujer de 59 años afectados por el desprendimiento del objeto.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras la intervención de los efectivos de seguridad y los profesionales sanitarios desplazados a la zona.