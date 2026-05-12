Dos heridos tras chocar dos turismos en la A-11 en Toro (Zamora)

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

ZAMORA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 50 unos y 60 años han tenido que ser trasladados al Hospital de Zamora tras resultar heridos al chocar dos turismos este martes en la A-11 a la altura de Toro (Zamora), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 06.45 horas de este martes, 12 de mayo, en el kilómetro 425 de la A-11 sentido Valladolid donde han chocado dos turismos. Los alertantes han solicitado asistencia inicialmente para un varón herido, consciente y dolor de pecho.

El 112 ha pasado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido, si bien finalmente envió dos ambulancias de soporte vital básico para trasladar al hospital a dos varones.