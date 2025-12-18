Dos heridos tras una colisión por alcance entre turismos en Valladolid

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en una colisión por alcance entre dos turismos en el cruce entre las calles Daniel del Olmo y Vázquez de Menchaca, según informa el 1-1-2.

Los hechos se han producido a las 06.52 horas, momento en el que el centro de Emergencias avisa a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias al lugar.

Los facultativos han atendido a una mujer de 56 años, trasladada al Hospital Río Hortega; y a un varón de 34 años, trasladado al Hospital Clínico.