Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 50 años han resultado heridos en la madrugada de este jueves, 26 de noviembre, tras una colisión por alcance entre dos camiones en el kilómetro 8 de la AP-1, sentido Burgos, en Rubena, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 1.01 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido una aviso en el que se informaba del accidente y de que dos varones que iban en el mismo camión estaban heridos, conscientes y con diversas contusiones.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados por ambas ambulancias al Hospital de Burgos.