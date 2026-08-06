Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la A-1 que deja retenciones a la altura de Cerezo (Segovia)

SEGOVIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un varón de unos 30 años han resultado heridos este jueves en una colisión por alcance entre dos turismos registrada en la autovía A-1, a la altura del término municipal de Cerezo de Abajo (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 16.11 horas en el kilómetro 104 de la A-1, en sentido Burgos, desde donde varias personas han contactado con la sala de operaciones del 112 para alertar del siniestro.

Los alertantes han indicado que, al parecer, dos personas precisaban asistencia sanitaria. En concreto, una mujer y un hombre de unos 30 años que presentaba una lesión en un brazo, si bien ambos se encontraban conscientes.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria hasta el lugar del siniestro.

Como consecuencia del accidente, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte del carril izquierdo de la A-1 entre los kilómetros 104,3 y 104,7, en sentido creciente hacia Irún, a su paso por el municipio de Cerezo de Abajo.