Dos heridos tras una colisión frontal entre dos camiones en la N-122 en Quintanilla de Arriba

Archivo - Helicóptero medicalizado. - 112 CYL - Archivo

QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos camiones, uno de los cuales terminó ardiendo, registrada a primeras horas de la mañana de este miércoles, 3 de junio, en la carretera N-122 a la altura del término vallisoletano de Quintanilla de Arriba.

Según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, el accidente ha ocurrido en torno a las 08.50 horas de este miércoles en el punto kilométrico 314 de la N-122, en Quintanilla de Arriba, donde se ha producido una colisión frontal entre dos camiones en la que han resultado heridos los dos conductores que se encuentran atrapados en el interior de las cabinas.

El alertante precisó que uno de los camiones estaba ardiendo por lo que se dio aviso a los bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron dotaciones de Peñafiel y de Arroyo, a Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.