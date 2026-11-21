Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras colisionar el turismo en el que viajaban con un animal en la carretera CL-626, a la altura del término municipal de Valderrueda (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha registrado sobre las 3.25 horas de esta madrugada en el kilómetro 168 de la citada vía, donde los dos ocupantes del vehículo, un varón de unos 30 años y una mujer de unos 25, han quedado conscientes y han referido dolor de cuello y espalda.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Cistierna.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a ambos heridos, que posteriormente han sido trasladados al Hospital de León para recibir asistencia.