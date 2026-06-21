Dos heridos tras colisionar un turismo con varios jabalíes en Monteagudo de las Vicarías (Soria)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SORIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, en principio de carácter leve, tras colisionar el turismo en el que viajaban contra varios jabalíes en el término municipal soriano de Monteagudo de las Vicarías, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente tuvo lugar en torno a las 23.23 horas del sábado en el punto kilométrico 83 de la carretera CL-116, en sentido Zaragoza, cuando el vehículo impactó contra varios animales que se encontraban en la vía.

La sala de operaciones del 112 recibió el aviso del siniestro y dio traslado de la incidencia a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que movilizó un equipo médico y dos ambulancias soporte vital básico.