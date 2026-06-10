Dos heridos tras un golpe frontal entre un camión y una furgoneta en la N-122 en Peñafiel

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 10 (EUROPA PRESS)

Dos varones de unos 45 años han tenido que ser trasladados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras resultar heridos en un accidente de circulación registrado esta noche consistente en un golpe frontal entre un camión y una furgoneta en la N-122 en Peñafiel (Valladolid).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido en torno a las 3.50 horas de este miércoles, 10 de junio, en el kilómetro 300 de la N-122 en Peñafiel donde se ha producido un golpe frontal entre un camión y una furgoneta con atrapados, según el alertante.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 trasladó el aviso a Policía Local de Peñafiel, Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, Bomberos de Diputación de Valladolid, que excarcelaron al herido, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos, una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al personal médico del PAC de Peñafiel que atendieron en el lugar a dos varones de unos 45 años.