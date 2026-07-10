Dos heridos en la salida de vía de una moto que se ha incendiado en Valle de Cerrato (Palencia)

PALENCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas después de que la motocicleta en la que viajaban se saliera de la vía y se incendiara en el kilómetro 14 de la carretera P-121, a la altura del término municipal de Valle de Cerrato (Palencia), según datos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 17.52 horas, cuando un alertante ha informado de la salida de la carretera de una motocicleta y de que el vehículo había comenzado a arder.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia, al servicio de Medio Ambiente de la Junta y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los bomberos han extinguido el incendio declarado en la motocicleta, mientras que Sacyl ha movilizado los recursos sanitarios necesarios para atender a los dos heridos.