Dos heridos en la salida de vía de un turismo en la A-66 en Peñacaballera (Salamanca)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SALAMANCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes tras la salida de vía de un turismo en el 424 de la A-66, en Peñacaballera (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16.38 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente del vehículo, que ha quedado en la mediana, y solicitaba asistencia para sus ocupantes, dos personas que estaban atrapadas en el interior.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

Tras ser excarcelados por los bomberos, los heridos han sido atendidos por el personal de Sacyl, que los ha trasladado en UVI móvil y helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.