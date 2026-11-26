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SORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos este jueves en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 10 de la carretera SO-P-3171 en Maján (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.44 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que había dos varones de unso 25 años heridos, ambos conscientes y con diversas contusiones.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Finalmente, ambos heridos han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Soria.