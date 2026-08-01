Dos heridos tras salirse de la vía un turismo en Paúles de Lara (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas de unos 50 años han resultado heridas esta madrugada tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban cuando circulaba por la carretera BU-P-8012, a la altura de la localidad burgalesa de Paúles de Lara, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 4.04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo y solicitaba asistencia para dos personas heridas.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los dos heridos han sido atendidos por los servicios sanitarios, si bien por el momento no ha trascendido su estado ni el recurso asistencial movilizado.