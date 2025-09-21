Dos heridos tras volcar un turismo en Ledesma (Salamanca)

SALAMANCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y a una mujer de 75 años han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 48 de la SA-305, en la localidad salmantina de Ledesma, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 10.54 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para dos personas que no podían salir del vehículo, aunque estaban conscientes.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a Tráfico de Salamanca, Bomberos de la Diputación de Salamanca y Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico.

Se ha atendido en el lugar a un varón y a una mujer de 75 años que han sido trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.