Dos heridos en el vuelco de un turismo en la A-62 en Quintana del Puente (Palencia)

PALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer de 66 años y un varón de 69, han resultado heridas en el vuelco de un turismo en el kilómetro 56 de la autovía A-62, sentido Burgos, en Quintana del Puente (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 16.30 horas de este domingo, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso del accidente a consecuencia del cual han resultado heridos los dos ocupantes del turismo, quienes además se encontraban atrapados en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Torquemada.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a las dos personas heridas, un varón de 69 años y una mujer de 66 años, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Palencia en ambulancia de soporte vital básico y UVI móvil de Emergencias Sanitarias, respectivamente.