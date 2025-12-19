Dos hombres detenidos en Valladolid tras desplazarse desde Madrid para tratar de robar en un domicilio. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Valladolid han detenido en la capital a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en un domicilio, tras llegar desde Madrid para la comisión de dicho robo al tratarse de personas vinculadas a un grupo especializado en este tipo de hechos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada a la sala CIMACC 091 alertaba de que, al parecer, dos varones vestidos de negro y con el rostro cubierto estaban intentando forzar una puerta en un inmueble de una céntrica calle de la capital. Al lugar se desplazó rápidamente un indicativo de la Policía Nacional que se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de hechos delictivos. Allí se entrevistó con el requirente, quien manifestó que dos hombres vestidos de negro y con la cara tapada habían levantado sus sospechas y que al verse sorprendidos se dieron a la fuga.

De manera simultánea, una dotación de agentes de Policía Municipal que llegó al lugar fue requerida por varios testigos que les indicó que los dos hombres buscados por los policías se habían refugiado en un bar cercano. Trabajando de manera conjunta, los agentes de Policía Nacional y de Policía Municipal se dirigieron al bar que les indicaron los testigos.

En la terraza del mismo había dos hombres que coincidían con la descripción aportada por el requirente y que, al percatarse de la presencia policial, uno de ellos se levantó y se refugió en el baño femenino del local. Los agentes, tras solicitar al varón que se había refugiado en el baño que saliera, procedieron a identificar a ambos hombres y a realizar una requisa en el baño femenino, donde localizaron escondidas una caja que contenía diferentes ganzúas y espadines, así como una herramienta conocida comúnmente como topolino, que también se emplea en la apertura de cerraduras.

Ante ello los agentes procedieron a la detención de estos dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional para su custodia. Una vez en dependencias de la Comisaría Provincial, se hizo cargo del trámite de las diligencias el Grupo de Robos de la Policía Nacional, que a uno de los detenidos le ocupó más espadines entre sus ropas, similares a los encontrados en el baño, en el cacheo previo a su ingreso a los calabozos.

Los dos detenidos, que han quedado en libertad tras su puesta a disposición judicial, cuentan con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, llegando a sumar uno de ellos 47 detenciones policiales y el otro ocho.