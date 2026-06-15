Dos instalaciones deportivas de Burgos acogerán iniciativas de prevención solar para concienciar sobre cáncer de piel

BURGOS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha presentado este lunes la campaña de prevención solar que se pondrá en marcha en dos de las instalaciones deportivas municipales.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Burgos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos han sumado fuerzas para poner en marcha una campaña "pionera" de prevención y concienciación sobre el cáncer de piel en las instalaciones acuáticas de la capital.

La iniciativa se desarrollará en dos jornadas, el jueves 25 de junio en las piscinas municipales de Capiscol y el lunes 13 de julio en las instalaciones de El Plantío. Por su parte, la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Gómez ha destacado la relevancia del cáncer de piel han alertado sobre la preocupante evolución de esta enfermedad, que se ha convertido en uno de los tumores con mayor incremento de incidencia en la actualidad.

Según los datos aportados por la AECC, el cáncer de piel ha repuntado un 40 por ciento en los últimos cuatro años a nivel nacional. En el caso de la provincia de Burgos, la cifra de nuevos diagnósticos se sitúa en 190 casos anuales, dentro de los 1.340 detectados en el conjunto de Castilla y León.

En el ámbito global, el último balance disponible, arrojó un total de 20.392 diagnósticos en España, de los cuales 6.800 correspondieron a melanomas -la variante más agresiva y con mayor tasa de mortalidad- y el resto a carcinomas no melanomas.

Los expertos recuerdan que la radiación ultravioleta es la responsable directa del 80 por ciento de los casos de melanoma y de más del 95 por ciento de los no melanomas, con el agravante de que el 90 por ciento de estos tumores se podría evitar con una prevención adecuada.

La elección de las piscinas municipales como escenario responde a una "estrategia directa para alcanzar al público objetivo".

"Es el contexto ideal porque se dirigen de forma directa a la infancia y a la adolescencia", ha explicado Gómez, quien ha hecho hincapié en que "la piel tiene memoria" y sufrir quemaduras solares durante la niñez multiplica exponencialmente el riesgo de padecer cáncer en la edad adulta.

Aunque el 60 por ciento de las radiaciones ultravioleta se reciben a lo largo del resto del año, el periodo estival es idóneo para corregir hábitos erróneos instalados en la sociedad.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Rodrigo Moral, ha detallado las dinámicas que los profesionales farmacéuticos llevarán a cabo a pie de piscina para enseñar a los usuarios a protegerse de forma homogénea y efectiva.

Entre las herramientas que se desplegarán, destacan unos espejos tecnológicos con visión ultravioleta que permiten comprobar a tiempo real si el fotoprotector se ha aplicado correctamente por toda la superficie facial.

La campaña incidirá en los dos principales errores detectados entre la población: la cantidad insuficiente de producto utilizado y la falta de reincorporación del mismo, recordando la obligatoriedad de repetir la aplicación de manera recurrente a lo largo de toda la jornada de exposición.