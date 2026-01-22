Dos intoxicados por humo procedente del tiro de una chimenea en una vivienda de Bonilla de la Sierra

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

ÁVILA 22 Ene. (EUROPA PRESS) - Un varón de 56 años y una mujer de 49 han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial de Ávila tras resultar afectados por inhalación de humo procedente del tiro de una chimenea en una vivienda de la localidad abulense de Bonilla de la Sierra, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Estos hechos han ocurrido en torno a las 2.42 horas de este jueves, 22 de enero, cuando un alertante informó al 112 de que salía humo de una chimenea y entre las vigas en una vivienda de la calle Tostado en Bonilla de la Sierra, en la provincia de Ávila.

El 112 trasladó el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, a la Guardia Civil Cos de Ávila y a Bomberos de Ávila que explicaron que el humo procedía del propio tiro de la chimenea y que entraba en la vivienda.

Los servicios de emergencia Sacyl atendieron en el lugar a un varón de 56 años y a una mujer de 49 que fueron son trasladados en soporte vital básico por inhalación de humo al Complejo Asistencial de Ávila.