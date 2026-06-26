Dos investigadas en Lugo por estafar con el método del supuesto corte de fluido eléctrico en La Bañeza (León)

La Guardia Cicvil ha investigado a dos mujeres en Quiroga (Lugo) por estafar con el método del supuesto corte de fluido eléctrico a una vecina de La Bañeza (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos mujeres en Quiroga (Lugo) como presuntas autoras de un delito de estafa cometido mediante el método del corte de fluido eléctrico a una vecina de la localidad de La Bañeza (León) que recibió una llamada telefónica supuestamente de una operadora que le alertaba de un corte inminente de suministro si no abonaba 911 euros.

La investigación se inició cuando efectivos pertenecientes al área de Investigación del Puesto Principal de La Bañeza tuvieron conocimiento por medio de una denuncia de que una mujer había sido víctima de una estafa.

La víctima expuso que había recibido una llamada telefónica en nombre de la supuesta empresa energética que tenía contratada en la que le exigía el abono de una cantidad económica. En el caso de no realizar el pago se procedería a cortar el suministro energético, según alegó la supuesta compañía, por el impago de un recibo que se adeudaba.

Posteriormente la denunciante, mediante engaño, realizó dos transferencias bancarias por un importe total de 911 euros a un número de cuenta de la supuesta empresa, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los investigadores realizaron numerosas gestiones e indagaciones policiales, que incluyeron la recopilación y análisis de información y que permitieron la identificación de las dos presuntas estafadoras. Tras recabar todos los indicios necesarios los guardias civiles se trasladaron a la localidad gallega de Quiroga, donde procedieron a la investigación de estas dos personas en el Puesto de la Guardia Civil de la citada localidad.

Las diligencias practicadas y las dos investigadas fueron puestas a disposición de los Juzgados de la Bañeza (León), por haber ocurrido los hechos en su partido Judicial.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de la estafa del 'supuesto corte energético' consistió en que una persona captó a la víctima mediante una llamada telefónica en la que se hizo pasar por la compañía eléctrica de su establecimiento. Las estafadoras, con el argumento del impago de un recibo anterior, le exigieron el abono "inmediato" para así evitar el corte del fluido y los perjuicios que le podía ocasionar, para lo que le facilitaron un número de cuenta para realizar el ingreso.

Para ello utilizaron cuentas bancarias reales, si bien estas eran operadas por segundas personas que se mantenían en el anonimato. Pagaban para crear nuevas aperturas, aunque no eran usadas por los titulares.

Ante estas nuevas tipologías delictivas la Guardia Civil recomienda comprobar estos hechos con la actual compañía energética y, ante cualquier llamada telefónica sospechosa, no facilitar nunca datos personales, no realizar ingresos a ningún número de cuenta bancaria ni tampoco por plataformas de pago instantáneo.