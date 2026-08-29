Dos jóvenes heridas tras ser atropelladas por un turismo que ha invadido la calzada en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres jóvenes de unos 20 años han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras haber sido atropelladas por un turismo que se ha salido de la calzada y ha invadido un paso de peatones en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, a la altura de la Academia de Caballería, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 02.00 horas, cuando la sala del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello y soliticaba asistencia para las dos mujeres heridas.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, las heridas han sido trasladadas al hospital Río Hortega en sendos recursos.

Por su parte, fuentes de la Policía Local han explicado que se han desplazado hasta el lugar para atender la emergencia y evaluar los daños ocasionados por el vehículo. Asimismo, los agentes han procedido a realizar el test de alcoholemia al conductor del vehículo, que ha arrojado un resultado negativo.