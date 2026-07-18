Tres heridos tras salirse de la vía un turismo y chocar contra un muro en León

LEÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y dos jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este sábado en la calle Campanillas, en el cruce con la calle Cruz Roja de León, después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y colisionara contra un muro, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 7.49 horas, cuando se ha alertado de la salida de vía del vehículo y se ha indicado que al menos dos ocupantes, ambos conscientes, se encontraban fuera del turismo.

El Centro de Emergencias ha dado aviso del incidente a la Policía Local de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia de Atención Primaria para atender a los heridos.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha atendido a tres personas, una mujer y dos varones jóvenes, que han sido trasladados en las ambulancias al hospital de León.