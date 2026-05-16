Dos jóvenes heridos tras salirse de la vía un turismo en Villamañán (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de unos 25 años han resultado heridos tras la salida de vía de un turismo en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Villamañán (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido en torno a las 7.41 horas en el kilómetro 172 de la mencionada autovía, en sentido Asturias, cuando el turismo se ha salido de la vía y ha chocado contra la bionda.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del siniestro y se informaba de que había dos personas heridas, un hombre y una mujer, ambos conscientes y, en principio, con lesiones leves.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.

El personal sanitario ha atendido a los dos heridos en el lugar del suceso y posteriormente les ha trasladado al Hospital de León.