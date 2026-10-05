Dos licencias más en Valladolid para transformar locales en seis apartamentos en las calles Cometa y Nicolás Salmerón

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido este lunes sendas licencias para transformar dos locales de planta baja en viviendas, en este caso seis apartamentos, en las calles Cometa y Nicolás Salmerón.

Así se ha acordado este lunes en la Junta de Gobierno local celebrada bajo la presidencia del alcalde, Jesús Julio Carnero.

Las actuaciones corresponden a dos inmuebles situados en las calles Cometa y Nicolás Salmerón, y contemplan en ambos casos la modificación del complejo inmobiliario asociada a la transformación de los locales en nuevas unidades residenciales.

En la calle Cometa, en el barrio de Los Santos-Pilarica, se ha autorizado la transformación de un local situado en la planta baja del número 4 de la calle Cometa en dos apartamentos. El local, anteriormente en bruto, cuenta con una superficie construida de 85,30 metros cuadrados y, tras la actuación, los dos nuevos apartamentos dispondrán de acceso desde la vía pública.

La intervención supone también la modificación del número de elementos privativos que integran el complejo inmobiliario.

Por otra parte, se ha autorizado la modificación del complejo inmobiliario con obras en el número 21 de la calle Nicolás Salmerón, donde se llevará a cabo la transformación de un local en planta baja, anteriormente en bruto, en cuatro apartamentos.

Las nuevas unidades residenciales dispondrán de acceso directo desde la vía pública, y la actuación contempla igualmente la modificación del número de elementos privativos del complejo inmobiliario.

El Ayuntamiento, en un comunicado recogido por Europa Press, ha subrayado que con estas actuaciones contribuye a "incrementar la oferta residencial de la ciudad mediante la transformación de espacios existentes".