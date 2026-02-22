Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Soncillo (Burgos)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

BURGOS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos en sendos accidentes de tráfico en la localidad de Soncillo, en el término municipal de Valle de Valdebezana (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El primero de los sucesos ha tenido lugar minutos antes de las 13.19 horas en el kilómetro 91 de la N-623, en el límite con Cantabria, donde un motorista de 25 años ha sufrido una caída que le ha lesionado la cadera.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero y una ambulancia al lugar. Finalmente, el motorista ha sido trasladado al Hospital de Burgos en helicóptero.

El segundo accidente ha tenido lugar minutos antes de las 13.51 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso de la Guardia Civil de Tráfico por un suceso en el kilómetro 80 de la misma N-623. En concreto, una motorista ha sufrido una caída y ha chocado contra el quitamiedos.

El 1-1-2 ha informado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que finalmente se ha trasladado a la herida al Hospital de Burgos.