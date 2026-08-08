Sucesos.- Nueve heridos tras colisionar dos motos en el campeonato de motociclismo urbano de La Bañeza (León)- CRUZ ROJA

LEÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas han resultado heridas este sábado tras colisionar dos motocicletas en la curva 7 del circuito urbano del campeonato de motociclismo de La Bañeza (León) y golpear además a un espectador, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 18.29 horas en el Paseo del Jardín, a la altura del número 54, donde se ha registrado la colisión entre las dos motocicletas.

Ante el suceso, Cruz Roja ha desplegado un dispositivo formado por una treintena de voluntarios, siete ambulancias y dos vehículos de intervención para atender a las nueve personas heridas.

Además, se ha dado aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.

Tras una primera asistencia, los heridos han sido trasladados al Puesto Sanitario Avanzado de Cruz Roja, donde han sido valorados y atendidos por el personal sanitario desplegado en el dispositivo.

Después de la valoración facultativa, se han determinado tres traslados a centros sanitarios de León.