Dos mujeres heridas tras volcar un turismo en la A-6 en Tordesillas (Valladolid)

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VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de unos 60 y 70 años han resultado heridas tras volcar un turismo en el kilómetro 181 de la A-6, sentido Valladolid, en Tordesillas, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceos ha tenido lugar minutos antes de las 17.17 horas, cuanod la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente, en el que el vehículo ha dado vueltas de campana, y se solicitaba asistencia para las dos mujeres.

El 1-1-2 ha informado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender a las heridas.