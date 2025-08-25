Dos 'okupas' detenidas en un pueblo de Valladolid tras forzar la cerradura de una casa .

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de nacionalidad extranjera por delitos de allanamiento de morada, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad, tras ser halladas en el interior de una vivienda ubicada en un pueblo de la comarca de Montes Torozos que presentaba la cerradura forzada, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La actuación de la Guardia Civil tuvo lugar como consecuencia de una llamada telefónica en la que se alertaba de una posible usurpación de un inmueble en dicha localidad, lo que provocó la rápida actuación de los agentes, que se trasladaron hasta el lugar y una vez allí se entrevistaron con varios testigos quienes comunicaron que a primeras horas de la mañana observaron un vehículo con cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tapados con capuchas, y al momento escucharon ruidos en el interior de la vivienda.

Los agentes consiguieron hablar con las personas que se hallaban en el interior, dos mujeres de nacionalidad extranjera, las cuales alegaron haber pagado 500 euros para residir en la casa y que no estaban dispuestas a abandonar la misma, aunque no aportaron documento alguno que acreditara lo expresado por ellas.

Previamente a la entrevista, los agentes habían observado que la cerradura de acceso estaba forzada y presentaba daños de diversa consideración la puerta de la vivienda. Puestos en contacto de modo inmediato con el propietario, el mismo indicó que no ha alquilado la misma a ninguna persona y que la ocupación se había llevado a cabo en unas pocas horas desde que salió del inmueble, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

CONCENTRACIÓN DE UN CENTENAR DE VECINOS

En las inmediaciones de la vivienda se comenzó concentrar alrededor de un centenar de personas, vecinos de la localidad, por lo que fue necesario acordonar la zona para evitar cualquier tipo de incidente de orden público.

Nuevamente se trató de hablar con las dos mujeres, las cuales, nuevamente, reiteraron su negativa a abandonar la vivienda, por lo que los agentes procedieron a realizar la entrada en la vivienda empleando la fuerza mínima imprescindible para ello, tras lo cual procedieron a la detención de las dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada, desobediencia grave a agentes de la autoridad y daños en la vivienda.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y ha puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid a ambas mujeres, las cuales han sido puestas en libertad por la autoridad judicial.