Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre un turismo y un autobús urbano en Salamanca

Archivo - Coche de la Policía Local de Salamanca - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón de unos 70 años y una mujer de unos 30, han sido trasladas al hospital tras una colisión entre un turismo y un autobús urbano en Salamanca.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han produdico a las 11.54 horas en la Glorieta de la Charrería. El centro de Emergencias ha dado aviso del mismo a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Además, ha informado también el Cuerpo Nacional de Policía.

Los heridos, pasajeros del autobús, han sido antendidos por los facultativos que han decidido su traslado al hospital de Salamanca.