Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer de unos 75 años han resultado heridos este jueves en una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 11 de la N-525 en Villanázar (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.10 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba de un choque por alcance y se solicitaba asistencia para los dos ocupantes del turismo, un varón y una mujer de unos 75 años, está última que no respondía.

El 1-1-2 avisa a Guardia Civil, y Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado medios al lugar. Además, se ha avisado a bomberos de Benavente ya que no se podía abrir la puerta del turismo.