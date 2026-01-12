Dos septuagenarios heridos tras volcar un turismo en la SA-220 en Garcibuey (Salamanca)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

SALAMANCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años y una mujer de 75 han resultado heridos tras la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 37 de la SA-220, en Garcibuey (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.10 horas de este lunes, 12 de enero, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 ha informado de los hechos y de que había dos personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, los bomberos han liberado a los atrapados y el personal sanitario los ha atendido. Posteriormente, ambos han sido trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.