Dos trabajadores heridos en Castañoso (León) tras caer de una torre de alta tensión que colapsó

Estructura de la línea de alta tensión que colapsó y provocó el accidente a los dos trabajadores en Castañoso (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

Dos trabajadores han resultado heridos en la localidad leonesa de Castañoso tras caer de la estructura de una línea de alta tensión que colapsó en la tarde de ayer.

A las 18.43 horas una dotación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada se desplazó a las inmediaciones tras recibir el aviso del 112 por el accidente laboral. Los trabajadores realizaban labores en la línea cuando se produjo la rotura de la celosía metálica y la posterior caída de la estructura, con ambos anclados a ella, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

Hasta el lugar se desplazaron también una patrulla de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado HEMS de Cueto, un helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León y efectivos de Bomberos de Ponferrada.

A la llegada de la dotación del Speis ambos trabajadores estaban tendidos en el suelo junto a la torre, acompañados por sus compañeros. Tras realizar una primera valoración de su estado, los bomberos priorizaron la inmovilización de uno de los heridos ante la sospecha de una fractura de pelvis, que fue inmovilizado y asegurado en una camilla de rescate para, posteriormente, ser evacuado mediante un sistema de cuerdas por una zona escarpada de monte.

Una vez en la localidad de Castañoso el herido fue transferido al helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento, que lo trasladó al campo de fútbol de Balboa, donde fue transferido al helicóptero medicalizado para su evacuación sanitaria.

El segundo herido, tras recibir atención sanitaria por parte del personal de enfermería del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, fue evacuado mediante la grúa del helicóptero de rescate.

Ambos fueron trasladados al Hospital El Bierzo para ser valorados, con heridas de diversa consideración y la intervención finalizó en torno a las 20.30 horas.