Doscientas mujeres han usado 'Paradas para todos' de Auvasa, que permite elegir el punto para bajarse en rutas nocturnas

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Doscientas mujeres han usado el servicio que ofrece el servicio de autobuses urbanos de Valladolid (Auvasa) denominado 'Paradas para todas' que permite a las mujeres poder bajarse en lugares distintos a las paradas oficiales, siempre que el lugar elegido esté en el recorrido de la línea y el lugar no entrañe peligro por estar próximo a un cruce de carreteras o cambios de rasante.

Este servicio, muy demandando por las asociaciones feministas de la ciudad, se puso en marcha en octubre de 2024 en colaboración con Foro Feminista.

El servicio permite a mujeres solas o acompañadas de otras o acompañada de una persona dependiente, bajarse en las líneas nocturnas 'Búho' en lugares distintos a las paradas oficiales.

Para ello, es necesario que se avise al conductor al menos con una parada ordinaria de antelación, tras lo que el propio conductor indicará si dicha parada reúne las condiciones necesarias y si no es así se ofrecerá a la usuaria otra alternativa.

En estos dos años, la línea B4 Plaza Zorrilla- Camino Viejo de Simancas es la que tiene una mayor utilización,con un 63 por ciento de las peticiones realizadas por mujeres, tras lo que le sigue la línea B3 Parquesol- Fuente Dorada-Las Flores, con el 23 por ciento. Ya en menor medida se encuentran el resto de las tres líneas Búho B1(8 por ciento), B1 (4,6 por ciento) y finalmente la B5 con un 1 por ciento.