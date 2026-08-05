Doscientos efectivos de los CCFFSE velarán por la seguridad del festival 'Sonorama Ribera' de Aranda (Burgos)

Participantes en la presentación del dispositivo de seguridad en el Festival Sonorama Ribera. - SUB GBNO. EN BURGOS

BURGOS 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha calificado de "ejemplar" el dispositivo de seguridad del 'Sonorama Ribera' y "abandera" la calidad en la seguridad de los festivales de verano que se celebran en España, además de que "se ha consolidado" como un ejemplo para la organización de concentraciones multitudinarias.

"Seguimos en la senda marcada en años anteriores y seguimos perfeccionando detalles conjuntamente con la organización y con el resto de administraciones que participan en este operativo", ha destacado De la Fuente.

Pedro de la Fuente ha presentado este miércoles, en el recinto de El Picón de Aranda de Duero, el dispositivo de seguridad desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo del XXIX Sonorama Ribera, que se celebra desde hoy hasta el próximo domingo y que moviliza a casi 200 efectivos.

En su recorrido por el recinto, el subdelegado ha recordado que "se mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista" lo que obliga a no bajar la guardia en "concentraciones multitudinarias".

Asimismo, De la Fuente ha insistido en que la celebración del Sonorama no puede ser obstáculo para que atender "las necesidades habituales" de la ciudad de Aranda de Duero durante estos días.

Además, el subdelegado ha recordado el compromiso de este festival con la protección de las mujeres instalando puntos violetas y proporcionando formación específica a los empleados, un trabajo que fue reconocido con el Premio Menina concedido en 2023 por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Al igual que en anteriores ediciones, se proyectarán videos de la campaña de la campaña de verano de la Delegación del Gobierno en Castilla y León 'Ser libre, Estar Viva' en las pantallas del Festival de los distintos escenarios.

Un año más, el Cuerpo Nacional de Policía será el encargado de coordinar y dirigir la seguridad del Sonorama Ribera a través de un dispositivo preventivo reforzado con unidades desplazadas desde Burgos, Valladolid y Madrid. El dispositivo contempla el despliegue de más de 135 efectivos de Policía Nacional, principalmente de seguridad ciudadana apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción.

Se desplegarán unidades de subsuelo, caballería, guías caninos y TEDAX; unidades aéreas de control con la presencia de un helicóptero y drones.

También se reforzará la Unidad de Familia y Atención a la Mujer -UFAM- de la Policía Nacional en Aranda, y se desplazarán agentes de la Unidad de Seguridad Privada de Burgos para llevar a cabo el control de empresas de seguridad y vigilantes.

Paralelamente la brigada móvil se encargará del control a los viajeros que lleguen a la estación de Aranda de Duero. Además, la Comisaría de Aranda mantiene a la vez especial atención en otros barrios y calles en los que por su propia naturaleza se detecte un potencial riesgo para la seguridad ciudadana y comisión de acciones delictivas.

Por su parte Guardia Civil reforzará los controles en los accesos a Aranda de Duero durante los días en que se celebre el Festival tanto con efectivos de seguridad ciudadana como del subsector de Tráfico movilizando más de 50 agentes.