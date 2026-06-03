El dramaturgo y poeta Alberto Concejero reivindica el "arraigo, comunidad e identidad" de la cultura

El poeta y dramaturgo Alberto Conejero en la Feria del Libro de Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y poeta jienense Alberto Conejero ha reivindicado el tejido cultural local porque considera que la cultura "es arraigo, comunidad e identidad" y se ha mostrado partidario de apostar por una prioridad cultural en cada territorio.

"Tengo especial conciencia por haber nacido en Jaén y haber trabajado durante ocho años como profesor de dramaturgia en la ESAD de Valladolid y conozco la importancia de apostar por un tejido cultural local", ha aegurado el autor, quie ha añadido que "un territorio que no cuida su cultura no cuida su pasado ni su porvenir".

Conejero ha participado en el marco de la Feria del Libro de Valladolid en la conversación 'Valladolid ciudad de teatro' junto al gestor cultural, dramaturgo y actual director del Teatro Calderón vallisoletano José María Esbec.

El poeta ha puesto el foco sobre la necesidad de crear y dar visibilidad a nuevos espacios, que funcionen como "lugares de experimentación y búsqueda de nuevos lenguajes", defensa a la que ha sumado también la importancia de fomentar el encuentro entre generaciones y públicos de diferentes edades.

En esta misma línea, el dramaturgo, cuya producción teatral se sitúa entre las más sólidas de la escena actual, ha defendido una mayor presencia de las artes en la educación.

"Es necesario que desde jóvenes entendamos el teatro como algo propio y apostar así por iniciativas que vuelvan a conectar la profesión con los espectadores, como los clubes de lectura", ha señalado Conejero, quien ha abogado por unas medidas que contribuyen al fortalecimiento de la industria y al reconocimiento de los propios espectadores, que son "quienes hacen posible el teatro".

ESTRENO EN EL CALDERÓN

El dramaturgo ha aprovechado la ocasión para anunciar que en mayo del próximo año 2027 estrenará en el Teatro Calderón de Valladolid una obra de teatro documental que trata sobre los vínculos y la amistad de la Generación del 27.

"Habla de la condición plural de esa generación. Quería que se hablase de vínculos y no tanto de una figura individual. Por ello hemos intentado que fuera plural, para centrarnos en un colectivo", ha explicado.

El propio Conejero estará en escena, un hecho inédito para el que ya se está preparando tanto física como vocalmente. "No es algo a lo que esté acostumbrado", ha explicado antes de manifestar que busca que este proyecto sea algo "extraordinario" y no "una función más".

Conejero, autor de la pieza teatral 'La piedra oscura', que ha servido de inspiración a la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo 'La bola negra', con la que se han alzado con el Premio a Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes, festeja esta inmersión en el cine.

"Es un viaje muy sorpresivo que celebro porque que una obra de teatro acabe en el corazón de un guion es algo que hay que celebrar", ha añadido, aunque ha aclarado que es un "servidor del teatro". "Es mi casa, mi fidelidad y el lugar en el que quiero estar", ha concluido.