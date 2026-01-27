EA advierte a Quiñones de que incurrirá en "prevaricación" si autoriza a Cetransa ampliar su vertedero en Santovenia

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que incurrirá en "prevaricación" si autoriza a Cetransa ampliar el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) "contra lo dispuesto legalmente".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, la organización ambiental ha explicado que la Consejería propondrá en la reunión de mañana del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la aprobación de la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados, ante la próxima colmatación de dicho vertedero.

Dicha ampliación ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, "al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015".

No obstante, Ecologistas en Acción han recordado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico "negativo", que concluye que "la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables", al prohibir "expresamente" el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. "Dicho informe es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, según la legislación estatal de prevención de la contaminación, pero la Consejería ha eludido dicho archivo", añade la información.

"Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley 'ad hoc¡ declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid", apunta el comunicado.

La organización ambiental propondrá en la reunión de mañana que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental, advirtiendo de las "responsabilidades penales en que pudiera incurrir" el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y los vocales del propio Consejo "de aprobar el proyecto de ampliación del vertedero tóxico de Cetransa contra lo dispuesto legalmente".

Asimismo, Ecologistas en Acción recordará "la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo por la puerta de atrás" para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España".