Eavacyl reclama una mayor atención institucional, sanitaria y social para las personas con lupus

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (Eavacyl), con motivo del Día Mundial del Lupus, que se conmemora este 10 de mayo, se suma al manifiesto nacional impulsado por la federación y las asociaciones de pacientes para reclamar una mayor atención institucional, sanitaria y social hacia las personas que conviven con esta enfermedad autoinmune crónica.

El lupus afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo y presenta una prevalencia de 210 casos por cada 100.000 habitantes en España, según los datos registrados por FELUPUS.

Se trata de una enfermedad autoinmune, crónica e impredecible que puede dañar órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones o el cerebro, y para la que todavía no existe cura.

Eavacyl ha alertado de que, pese a ser una de las enfermedades reumáticas sistémicas más frecuentes y complejas, el lupus todavía es una "asignatura pendiente" dentro del sistema público de salud, especialmente en aspectos como el diagnóstico precoz, el acceso equitativo a tratamientos y el reconocimiento de la discapacidad asociada a la enfermedad.

Entre las principales reivindicaciones recogidas en el manifiesto destacan el impulso del abordaje multidisciplinar e integral del lupus en todo el territorio, evitando desigualdades según el lugar de residencia, así como mejorar la formación de Atención Primaria para facilitar una detección precoz de la enfermedad.

También reducir el retraso diagnóstico, que actualmente alcanza una media de cuatro años, incrementar la inversión pública y privada en investigación y garantizar el acceso equitativo a nuevas terapias y tratamientos.