Echa a andar la XII Legislatura con un Parlamento con seis partidos y presidido por el PP después de siete años

El secretario general del PP de Castilla y León y procurador por Segovia, Francisco Vázquez (c), y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), durante la constitución de las Cortes de la XII Legislatura - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han iniciado este martes, 14 de abril, la XII Legislatura presididas por Francisco Vázquez del Partido Popular, partido que recupera siete años después la Jefatura del Parlamento que cedió en 2019 a Ciudadanos y en 2022 a Vox, fruto de los pactos de gobierno con ambos partidos que precedieron el inicio oficial del mandato, a diferencia de lo que ha ocurrido esta vez cuando sólo ha habido acuerdo previo PP-Vox para la formación del Parlamento.

Francisco Vázquez sucede en la Presidencia de las Cortes a Carlos Pollán, de Vox, y recupera la Dirección del Legislativo para el PP que hasta 2019 había mantenido un ciclo ininterrumpido de 28 años de presidentes 'populares' PP que inició en 1991 con Manuel Estella, recientemente fallecido.

La sesión constitutiva ha comenzado pasadas las 11.30 horas con la constitución de la Mesa de Edad, compuesta por el 'popular' José María Eiros, con Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP) como secretarios, tras lo que ha tenido lugar la elección del presidente por votación secreta en urna.

Francisco Vázquez, que ha sido vicepresidente primero del Parlamento en las dos legislaturas anteriores, ha sido elegido presidente de las Cortes en la primera vuelta ya que el acuerdo alcanzado ayer entre PP y Vox ha dado la mayoría absoluta que se necesitaba (está fijada en 42) para la primera votación --el popular ha obtenido 47 apoyos--.

A continuación se ha elegido también por voto secreto y en una sola vuelta --se designa a los más votados-- a los vicepresidentes primero y segundo de la Mesa de las Cortes, que han recaído en Carlos Menéndez, de Vox, con los 47 apoyos de PP y Vox, y Nuria Rubio, del PSOE, con 30.

La tercera votación, también secreta y también en una sola vuelta, ha sido la de los secretarios primero, segundo y tercero que, al contrario de lo que se podía esperar, han sido para Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox), respectivamente.

En concreto, el PSOE ha logrado con sus 30 escaños la Secretaría Primera que ocupará el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa. Por su parte, el PP, con 33 procuradores, se ha quedado con la Secretaría Segunda para la soriana Rocío Lucas y hasta hoy consejera de Educación en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco --el BOCyL ha publicado este martes el cese de Lucas-- que finalmente ha obtenido 27 apoyos mientras que Susana Suárez, de Vox, ocupará la Secretaría Tercera, con 20 apoyos (14 de Vox y los seis del PP).

En las tres votaciones consecutivas de los seis miembros de la Mesa se han registrado cinco votos en blanco, los mismos que los escaños de los integrantes del Grupo Mixto (UPL, tres; Por Ávila, uno y Soria ¡Ya!, uno).

Tras la toma de posesión de los nuevos miembros de la Mesa, que han ocupado el puesto de los integrantes de la Mesa de Edad, ha tenido lugar el juramento o promesa de los cargos de los 82 procuradores elegidos en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que han recibido además la Medalla de las Cortes, salvo los tres procuradores de UPL que han vuelto a rechazar la distinción y han prometido 'Por la autonomía de la Región Leonesa'.

Las Cortes de la XII Legislatura tienen un procurador más que la precedente, tras la suma de un representante por Segovia al ganar población; renuevan a más de la mitad de sus procuradores, con 48 incorporaciones, y rozan la paridad con 39 mujeres de un total de 82 escaños.

El partido que más ha cambiado en sus escaños ha sido el PSOE con 23 procuradores nuevos, seguido del PP con 18, Vox con siete y UPL con uno. En cuanto a las mujeres ocuparán el 47,5 por ciento de los escaños, con lo que prácticamente se roza la paridad al contabilizar 39 féminas entre los 82 escaños. La mayoría de ellas proceden del PP con 18, seguido del PSOE con 13, Vox con seis y UPL con dos.

En concreto, en Ávila de siete hay tres procuradores nuevos y son Cristina Sanchidrán (PP); María del Carmen Iglesias (PSOE) y Iván Zazo de la Cruz (PSOE). En Burgos, de doce procuradores, se contabilizan ocho nuevos y son por el PP María Pilar Arroyo, María Belén Vélez y María del Carmen Santillana; por el PSOE Daniel de la Rosa y Aída Estrella y por Vox Marta Alegría y Javier Martínez.

Del mismo modo, en León de un total de trece procuradores hay ocho nuevos y son, por el PP, María José Álvarez, Neftali Fernández y Elena Bollo; por el PSOE María Rivas, María Isabel Fernández y Benjamín Fernández; por UPL Rosa María Quintanilla y por Vox Laura Dorreis. De los siete procuradores de Palencia cuatro son nuevos y se trata de Ana Reyes San Millán del PP, Miguel Ángel Blanco, María del Pilar García y Cristian Delgado del PSOE.

En la provincia de Salamanca de diez procuradores justo la mitad, cinco, son nuevos. Se trata de Ángel Ricardo Porras del PP, Francisco Díaz Muñoz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo del PSOE y María Dolores Mateo de Vox, mientras que en Segovia, de siete escaños tres son nuevos, se trata de José Luis Sanz Merino del PP y Paloma Ramírez y Carlos Fraile del PSOE.

De los cinco procuradores de Soria se renuevan cuatro. Así entra el candidato del PSOE a la Presidencia, Carlos Martínez, acompañado de Esther Pérez (PSOE), por el PP ocupará escaño Rocío Lucas y se suma Miguel Ángel Contreras por Vox.

Por su parte, en Valladolid de quince procuradores ocho son nuevos. Por el PP se incorporan María Pardo, José María Eiros, Borja del Barrio y Víctor Alonso; por el PSOE Sergio García y Diego Vallejo, a los que se suma José Alberto Díaz Pico y Jesús Jiménez por Vox.

Por último, en Zamora de un total de siete escaños cinco estarán ocupados por personas nuevas. En concreto, por el PP se incorpora Leticia García y José Luis Barrigón y por el PSOE Jesús Iñaki Gómez, Patricia Martín Guerra y Javier García.

La sesión plenaria se ha prolongado durante dos horas y ha concluido con las primeras palabras de Francisco Vázquez que se ha comprometido "a mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto" como merecen los ciudadanos de la Comunidad.

"Mi deber a partir de hoy es que estas Cortes sean el tronco fuerte que sostenga las esperanzas de todos los ciudadanos, sin sectarismos, con libertad y con la mirada puesta en un futuro que nos debe encontrar unidos", ha concluido el nuevo jefe del Legislativo antes de levantar la sesión.