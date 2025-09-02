Echan a punta de navaja a una mujer de su casa, la roban dinero y la intentan ocupar en Valladolid

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron el pasado viernes a un hombre y una mujer que habían echado a punta de navaja a una mujer de su vivienda ubicada en la comarca de la Campiña del Pisuerga, que intentaron ocupar y robar el dinero que había en el domicilio.

Fue el pasado 29 de agosto cuando los detenidos irrumpieron en la vivienda en la que en ese momento se encontraba una mujer que fue amenazada con un arma blanca, a la vez que recibía insultos y era obligada con violencia a abandonar la casa mientras los agresores se quedaban en el interior. Posteriormente las amenazas e intimidaciones se reprodujeron hacia el varón propietario del inmueble al intentar acceder al mismo.

Los agentes recibieron el aviso y se personaron para comprobar los hechos. Allí vieron que los presuntos autores se encontraban aun en el interior y que los mismos habían procedido a cambiar la cerradura de la vivienda y, según la denuncia presentada por las víctimas, al apoderamiento de una cantidad de dinero, por lo que procedieron a la detención de los mismos.