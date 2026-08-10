El eclipse llena las casas rurales de CyL con más dos millones de personas, en su mayoría científicos y aficionados

Archivo - Casa Rural en Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con 75 puntos de observación recomendados, el 12 de agosto Castilla y León será protagonista por ser uno de los lugares con mejor visibilidad del eclipse total de sol que congregará a científicos y aficionados entorno al fenómeno metereológico que se ha traslado al sector turístico rural "con una ocupación que roza el 98 por ciento", hasta dos millones de personas previstas y reservas desde el año 2024.

El presidente autonómico y provincial de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León, Luis Chico, ha trasladado a Europa Press, que el mínimo de garantía de dos noches -habitual para los huéspedes de las casas rurales de la Comunidad- en esta ocasión supone un precio de "240 euros a 1600 euros", un máximo de 800 euros por noche, y ha estimado que los visitantes permanecerán entre "cinco a siete días".

"Se prevé una llegada de 2 millones de personas que van ha repercutir, no en las reservas porque tenemos la capacidad que tenemos, sino en los precios", ha manifestado el presidente de la asociación de alojamientos rurales sobre los precios que, a su juicio, son "astronónicos", a la vez que ha destacado que "la ocupación es la misma que hay habitualmente en verano, porque agosto siempre es un mes que se llena en torno al 95 por ciento".

Chico ha traslado que los usuarios que han elegido la Comunidad como escenario para el eclipse de sol "aprovechan la visita para conocer los recursos turísticos de la zona", entre los que ha destacado la visita a bodegas, rutas de vino y senderimso, fiestas patronales, gastronomía y una amplia red de museos como el del pan, el vino o el queso.

Asimismo, para el presidente de la asociación Castilla y León tiene un "carácter diferenciador" que va a permitir un impacto notorio en el sector turístico y, de esta forma, "va obligar a que las personas no solamente se lleven un conocimiento importante de lo que es el de turismo astronómico, sino que conozcan un poco todo lo que ofrece este gran escaparate que no tienen otras comunidades autónomas".

El representante de los alojamientos turísticos rurales ha señalado que una parte de los visitantes se trasladan desde "Andalucía, Murcia, Valencia y otras zonas de España con menor visibilidad", un perfil turístico que "recuerda al de Semana Santa" que se complementa con otros perfiles como "científicos, periodistas y aficionados en astronomía" que llegarán esta semana desde varios puntos del mundo a Castilla y León, entre ellos, "Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos", turistas que "han hecho reservas en el año 2024".