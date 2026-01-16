El eclipse y la Semana Santa protagonizarán la oferta que llevará Soria al certamen

Carlos González, Óscar Jiménez y Elia Jiménez durante la presentación. - EUROPA PRESS

SORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El eclipse de agosto y la Semana Santa serán los principales atractivos que Soria ofrecerá en la inminente edición de la Feria Internacional del Turismo Fitur, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.

La Junta de Castilla y León contará con un espacio en forma de planetario, que cederá a la Diputación Provincial de Soria, en este certamen en el que se tratará de aprovechar "la oportunidad" que da Fitur para "contar qué es y qué ofrece Soria", según la diputada de turismo, Elia Jiménez.

En su espacio, la Diputación busca mostrar "la mejor versión de la provincia" y tiende la mano a empresas y asociaciones ya que "el turismo se construye entre todos".

Jiménez ha destacado que los pilares de Soria serán una vez más "gastronomía, patrimonio y naturaleza", para lo que se contará con tres presentaciones.

El viernes 23 se presentará el eclipse del 12 de agosto y se destacará que la provincia cuenta con la certificación Starlgiht y que estará en el epicentro del acontecimiento astrofísico, para lo cual se ha creado la web ecplipsesoria.es.

El sábado 24 será el turno de la Semana Santa de Soria, mientras que el domingo 25 el Ayuntamiento de Muriel Viejo mostrará su oferta enfocada al astroturismo.

El alcalde de la localidada, Carlos González, ha explicado que los días del eclipse se mostrará una oferta de "calidad" enfocada a 300 personas, que podrán disfrutar de varios tipos de pernoctaciones y de paquetes turísticos, con ofertas completas.

González ha añadido que se han preparado zonas de seguridad en un periodo con riesgo de incendio, comidas populares, gafas homologadas, paseos por la naturaleza, música, talleres para niños, charlas, guías, etcétera, dada la trascendencia del evento.

SEMANA SANTA

La Pasión de Soria también tendrá presencia en Fitur, ya que era la única de la Comunidad que aún no había pasado por el certamen, ha señalado el secretario de la Junta de Cofradías de Soria, Óscar Jiménez, quien considera que llega en un momento idóneo por el trabajo realizado.

Jiménez ha recordado que la Junta de Cofradías ha "invertido en patrimonio y hay un proyecto interesante que contar", no pensado para los grandes touroperadores, sino al nicho de personas que en Semana Santa hace turismo por capitales.